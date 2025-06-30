Омбудсмен зможе видавати обов’язкові до виконання приписи та ініціювати притягнення посадовців до відповідальності

Комітет рекомендував прийняти за основу нову редакцію закону про Омбудсмена.

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Парламентський комітет з прав людини рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект 13181 про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, ініціатором якого виступала широка група народних депутатів на чолі зі спікером Русланом Стефанчуком.

Новели проекту, на відміну від положень чинного закону, спрямовані на суттєвий перегляд правового статусу, функцій та повноважень Уповноваженого в частині посилення його впливу у механізмі держави, його ролі у захисті порушених прав громадян, включаючи надання права:

видавати фактично обов’язкові до виконання приписи та ініціювати притягнення відповідних посадових осіб до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності у разі їх невиконання;

надавати позицію Уповноваженого до проектів законів та інших нормативно-правових актів, якщо їх прийняття вплине на права і свободи людини і громадянина;

звертатися до Верховної Ради з пропозицією створення тимчасової слідчої або тимчасової спеціальної комісії тощо.

Пропонується, щоб об’єктом контролю Уповноваженого була не лише діяльність суб’єктів владних повноважень, а й громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, їх посадових і службових осіб щодо яких Уповноважений наділяється правом вносити подання для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини і громадянина.

Також пропонується змінити статтю 208 Регламенту Верховної Ради, яка регулює порядок призначення на посаду та звільнення Омбудсмена.

Нагадаємо, наразі передбачено, що кандидатуру на посаду Уповноваженого з прав людини пропонує Верховній Раді спікер парламенту.

Відповідно до змін пропозиції щодо кандидатур на посаду Уповноваженого можуть бути внесені до Комітету, до предмета відання якого належить питання додержання прав і свобод людини і громадянина, головою Верховної Ради, або не менше ніж 45 народними депутатами України.

Висування кандидатури на посаду Уповноваженого здійснюється:

не раніше ніж за 45 і не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку, на який було призначено Уповноваженого;

у 20-денний строк з наступного дня після припинення його повноважень звільнення або відмови від набуття повноважень Уповноваженого;

у 10-денний строк з моменту оголошення результатів голосування, якщо Уповноваженого не було призначено.

Крім того, у Регламенті пропонується встановити, що звільнення з посади Уповноваженого здійснюється за поданням голови Верховної Ради або на вимогу не менш ніж однієї четвертої народних депутатів від конституційного складу за наявності відповідного висновку тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради.

Законопроект передбачає зміну вимог до кандидатів в Омбудсмени, встановивши, що Уповноваженим може бути призначений громадянина України, який на день обрання досяг 35 років (наразі – 40), володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід у сфері захисту прав та свобод людини і громадянина впродовж щонайменше 10 років (наразі – просто досвід правозахисної діяльності), має високі моральні якості та впродовж останніх 5 років проживає в Україні.

Також законопроектом регламентується діяльність секретаріату Уповноваженого, уточнюється порядок фінансування інституції, встановлюються розміри оплати праці самого Уповноваженого та його представників, детальніше регламентується здійснення функцій національного превентивного механізму, встановлюється обов’язок реагування на подання Уповноваженого, уточнюються гарантії діяльності, зокрема визначаються особливості здійснення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення Уповноваженому.

Автор: Наталя Мамченко

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