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Правительство одобрило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы

21:34, 27 июня 2025
Декларация имеет два сценария развития событий в Украине.
Правительство одобрило бюджетную декларацию на 2026-2028 годы
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Кабинет Министров Украины одобрил Бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которая устанавливает ключевые параметры и ориентиры бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Этот документ станет основой для формирования проекта Государственного бюджета на 2026 год, а следующим шагом будет его представление в Верховную Раду Украины.

Бюджетная декларация является комплексным документом, направленным на обеспечение стабильности и предсказуемости финансовой политики государства, а также эффективное управление ограниченными бюджетными ресурсами. Она учитывает ключевые государственные приоритеты, в частности евроинтеграционные стремления Украины.

Документ разработан в сотрудничестве с главными распорядителями бюджетных средств и после длительных консультаций с Международным валютным фондом. Его положения базируются на стратегических целях развития государства. Декларация содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, предельные объемы расходов, размер минимальной заработной платы, прожиточный минимум и другие цели государственной политики.

Декларация предусматривает два сценария развития событий в Украине с 2026 года:

  • возможное улучшение ситуации с безопасностью с 2026 года
  • продолжение полномасштабной агрессии РФ с расходами на безопасность не меньше, чем в 2025 году

Выбор одного из двух сценариев для формирования Государственного бюджета на 2026 год будет зависеть от ситуации с безопасностью. Такой подход позволяет правительству быть готовым к любым изменениям, одновременно выполняя международные обязательства.

Правительство подчеркивает, что расходы на безопасность и оборону будут оставаться главным приоритетом государственного бюджета независимо от развития событий в 2026 году и в дальнейшем.

Следующим этапом станет представление Бюджетной декларации на 2026-2028 годы на рассмотрение Верховной Рады Украины.

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Кабинет Министров Украины госбюджет

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