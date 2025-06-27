Стычки в монастыре – в Армении пытались задержать архиепископа за призывы к перевороту

В Армении духовенство не дало задержать архиепископа силовикам.

Фото: Armenpress

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Сотрудники Службы национальной безопасности и полиции Армении пытались задержать руководителя Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэля Аджапахяна, но столкнулись с сопротивлением духовенства и мирян. В конце концов, архиепископ самостоятельно прибыл в Следственный комитет в Ереване. Об этом сообщили армянская служба «Радио Свобода» и государственное агентство Armenpress.

Генеральная прокуратура Армении накануне объявила о возбуждении уголовного дела против Аджапахяна по обвинению в призывах к государственному перевороту. По словам адвоката архиепископа, основанием стало его высказывание в интервью от 3 февраля 2024 года.

Правоохранители прибыли в Эчмиадзинский монастырь, где находился Католикос всех армян Гарегин II вместе с другими представителями духовенства. Во время попытки задержания Аджапахяна между силовиками и духовенством возникли столкновения. Духовенство препятствовало правоохранителям и призывало архиепископа не покидать монастырь. Сам Аджапахян заявил: "Они пришли за мной, я уйду. Я не являюсь угрозой для этой страны, угроза заключается в правительстве", - подчеркнув, что не хочет создавать впечатление, будто прячется за спинами своих коллег.

Толпа, однако, не позволила архиепископу сесть в автомобиль с правоохранителями. В результате Служба национальной безопасности решила покинуть территорию монастыря, чтобы «предотвратить возможную и преднамеренную эскалацию».

Впоследствии Аджапахян самостоятельно отправился в Ереван и в сопровождении сотрудников спецслужбы вошел в здание Следственного комитета. К тому времени здание окружила полиция, а прилегающую улицу перекрыли.

Следственный комитет Армении также начал уголовное производство по факту препятствования действиям правоохранителей при попытке задержания.

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