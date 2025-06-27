Зеленский провел Технологическую Ставку – фокус на производстве дронов и их адаптации к войне

По словам Зеленского, скорость и масштаб производства дронов должны соответствовать условиям войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное технологическому развитию, в частности вопросам производства дронов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

На Технологической Ставке были представлены подробные доклады по всем аспектам производства дронов, включая финансирование, организацию производства и необходимые регуляторные упрощения. Основная цель, по словам Зеленского, - максимально нарастить производство тех типов дронов, которые являются самыми нужными на передовой, для защиты городов, а также с учетом технологического развития врага.

Доклады на заседании представили военное командование, Министерство обороны Украины и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Отдельно разведка предоставила подробную информацию о технологических планах и намерениях России. Зеленский отметил необходимость масштабирования украинского потенциала, в частности в сфере создания перехватчиков.

Президент дал несколько специальных поручений, не раскрывая деталей, но подчеркнул, что их выполнение должно привести к ощутимому результату - росту производства в Украине и для нужд Украины. По его словам, все возможности должны быть предоставлены как бизнесу, так и государственным производителям. «Главное, чтобы масштаб нашего производства и скорость развития дронов были реально адекватными условиям войны», - отметил Зеленский.

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