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Поцілунок без згоди – екстренер Рубіалес визнаний винним у насильстві

14:13, 28 червня 2025
Вищий суд Іспанії підтвердив вирок Луїсу Рубіалесу за сексуальне насильство через поцілунок з Дженні Ермосо.
Поцілунок без згоди – екстренер Рубіалес визнаний винним у насильстві
Фото: CNN
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Вищий суд Іспанії залишив у силі вирок, яким екс-президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса визнано винним у сексуальному насильстві через непроханий поцілунок у губи капітана жіночої збірної Іспанії Дженні Ермосо під час церемонії нагородження на чемпіонаті світу 2023 року в Сіднеї. Про це повідомило CNN із посиланням на судове рішення.

Суд відхилив кілька апеляційних скарг, підтвердивши, що Рубіалес поцілував Ермосо без її згоди після перемоги іспанської жіночої збірної. Рубіалеса оштрафували на суму понад 10 000 євро ($11 592), але виправдали за звинуваченнями у примусі разом із трьома іншими особами. Прокуратура вимагала ув’язнення на два з половиною роки та нового судового розгляду, але ці вимоги суд відхилив.

Інцидент спричинив широку дискусію про сексизм в іспанському суспільстві та жіночому футболі, підсиливши підтримку руху «Me Too» у країні.

Рубіалес стверджував, що його дії були викликані неконтрольованою радістю від перемоги, однак суд зазначив, що він стримував свої емоції щодо інших гравців і присутніх. «Оскільки ця емоція не змусила його так палко виражати радість, цілуючи інших гравців чи осіб у ложі, і він стримувався, він також міг би зробити це, без особливих зусиль, із капітаном команди», – йдеться у рішенні суду.

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