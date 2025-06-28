Скандал у королівській родині – сина принцеси Норвегії звинувачують у насильстві

Поліція Осло висунула звинувачення сину принцеси Норвегії у зґвалтуванні та насильстві.

Фото: CNN

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Поліція Осло 27 червня 2025 року оголосила про висунення звинувачень проти 28-річного Маріуса Борга Хьйбі, старшого сина принцеси-наступниці Норвегії Мете-Маріт, за кількома статтями, зокрема зґвалтування, сексуальні домагання та нанесення тілесних ушкоджень. Про це повідомляє CNN із посиланням на правоохоронців.

Звинувачення проти Хьйбі, який є пасинком наслідного принца Гокона, сформовано після тривалого розслідування, у якому фігурує «двозначна» кількість імовірних жертв. За словами адвоката поліції, Хьйбі співпрацював під час допитів, які вже завершені. Докази у справі зібрано з текстових повідомлень, свідчень та обшуків, проведених поліцією.

Звинувачення охоплюють одне зґвалтування з проникненням, два зґвалтування без проникнення, чотири випадки сексуальних домагань і два випадки нанесення тілесних ушкоджень, уточнив Крушевський на пресконференції. «Я не можу розкрити деталі щодо кількості жертв, але підтверджую, що їхня кількість є двозначною», – зазначив він.

Адвокат Хьйбі Петар Секуліч у листі до АР заявив, що його клієнт серйозно ставиться до звинувачень, але не визнає провини за більшістю пунктів, особливо щодо сексуального насильства та насильства.

Королівський палац Норвегії не відповів на запит АР, надісланий електронною поштою. Водночас норвезьке інформаційне агентство NTB процитувало палац, який зазначив, що не коментуватиме справу, доки вона проходить «нормальні судові процедури».

Ця справа стала резонансною в Норвегії, де королівська сім’я має високу популярність. Хьйбі, якого раніше називали «Маленьким Маріусом», виріс у королівській родині разом із принцесою Інгрід Олександрою та принцом Сверре Магнусом. Нині він проживає окремо від королівської пари, за словами його адвоката. Хьйбі залишається на свободі до можливого судового розгляду та має право на презумпцію невинуватості, доки суд не винесе рішення.

Хьйбі раніше привертав увагу через звинувачення у 2024 році в тілесних ушкодженнях і кримінальних пошкодженнях, а також через визнання вживання кокаїну та залежності. Його біологічний батько, Мортен Борг, відбував покарання за наркотичні та насильницькі злочини. Принцеса Мете-Маріт здобула популярність у 2001 році, коли вийшла заміж за принца Гокона, будучи матір’ю-одиначкою з бурхливим минулим.

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