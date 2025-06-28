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$1000 за три дні лікування – на Сумщині затримали медика-хабарника

13:55, 28 червня 2025
На Сумщині медик вимагав $1000 за довідку для уникнення кримінальної відповідальності.
$1000 за три дні лікування – на Сумщині затримали медика-хабарника
Фото: Сумська обласна прокуратура
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Прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов’язків директора однієї зі спеціалізованих лікарень Шосткинського району Сумської області. Його звинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це повідомила пресслужба Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, до медика звернувся громадянин, у якого правоохоронці раніше вилучили наркотичні засоби, після чого розпочалося розслідування. Для звільнення від кримінальної відповідальності чоловік мав пройти лікування від наркозалежності. Хоча це є законним правом громадянина, медик вимагав 1000 доларів США за оформлення перебування в стаціонарі. Курс лікування тривав лише три дні.

Правоохоронці затримали медика відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо під час отримання грошей в обмін на виписку з медичної картки, яка підтверджувала проходження лікування.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. 

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прокуратура хабар Суми кримінальна відповідальність медицина

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