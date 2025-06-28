Кадровий дефіцит в Україні зменшиться завдяки школярам, які обирають профтехосвіту

Кінець епохи «непотрібних дипломів» – школярі обирають професію вже з 10 років.

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Зростання популярності професійної освіти серед школярів сприятиме зменшенню кадрового дефіциту в Україні протягом найближчих 3–5 років. Про це йдеться в аналітичному огляді Конфедерації роботодавців України, опублікованому 28 червня 2025 року.

За даними Конфедерації, кількість вступників до закладів професійної освіти зростає шостий рік поспіль. У 2024 році до профтехів та коледжів вступили 230 тисяч підлітків, що на 20 тисяч більше, ніж у 2021 році, коли їх було 210 тисяч.

Аналітика показує, що 46% дітей віком 10–12 років уже визначилися з майбутньою професією. При цьому 41% школярів обирають профтехосвіту, щоб не втрачати два роки в школі, а 39% прагнуть здобути конкретну професію. Вибір підлітків здебільшого базується на особистих інтересах (59%) та здібностях (30%).

Другий тренд, за даними аналітиків, – прагнення молоді якомога швидше розпочати заробляти. Кожен шостий підліток, який має таке бажання, уже здобуває професійну освіту.

Третій тренд стосується впливу соціальних мереж: майже 60% підлітків довіряють рекламі професій, які частково заміняються штучним інтелектом, зокрема в ІТ-сфері. Попит на ІТ-фахівців знизився через розвиток генеративного ШІ, як-от ChatGPT.

Четвертий тренд – високий рівень задоволення вибором серед студентів профтехів: понад 70% із них задоволені своїм рішенням.

П’ятий тренд – зростання інтересу до військової служби: за рік на 40% зросла кількість підлітків, які планують пов’язати своє майбутнє зі Збройними силами України.

«Ці дані свідчать, що здебільшого підлітки знають, чого хочуть. Але часто поради батьків і вчителів «допомагають» зробити вибір, який забирає в них сім років на навчання в школі та ВНЗ. У підсумку в 21–22 роки вони опиняються на ринку праці з не завжди актуальним фахом і потребою працювати на позиціях, де вища освіта взагалі не потрібна. Іноді молоді люди взагалі розчаровуються у виборі професії. Підлітки, які почали здобувати професію в 14–15 років, починають працювати в 17–18. Можливостей для реалізації набагато більше. Й вони можуть здобути вищу освіту, коли чітко визначаться з напрямом», – зазначили в Конфедерації роботодавців України.

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