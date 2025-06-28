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За добу кордон перетнули майже 100 тисяч людей

11:33, 28 червня 2025
За минулу добу кордон перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.
За добу кордон перетнули майже 100 тисяч людей
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За даними Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, протягом 27 червня 2025 року західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України виїхала 51 тисяча осіб, з яких 31 тисяча перетнула кордон із Польщею, а решта попрямувала до інших країн ЄС та Молдови. Водночас до України прибуло 46 тисяч осіб, із них 42 тисячі – громадяни України.

Крім того, за добу було оформлено 78 вантажівок із гуманітарною допомогою, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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прикордонники кордон

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