За добу кордон перетнули майже 100 тисяч людей

За минулу добу кордон перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За даними Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, протягом 27 червня 2025 року західні кордони України з країнами Європейського Союзу та Молдовою (у Чернівецькій області) перетнули 97 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів.

З України виїхала 51 тисяча осіб, з яких 31 тисяча перетнула кордон із Польщею, а решта попрямувала до інших країн ЄС та Молдови. Водночас до України прибуло 46 тисяч осіб, із них 42 тисячі – громадяни України.

Крім того, за добу було оформлено 78 вантажівок із гуманітарною допомогою, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.