ВРП збільшила кількість вакантних посад дисциплінарних інспекторів, щодо яких оголошено конкурс, до 5 осіб

Наразі 5 посад дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя є вакантними.

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У вівторок, 8 липня, Вища рада правосуддя вирішила збільшити до п’яти осіб кількість вакантних посад дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, щодо яких оголошено конкурс рішенням Вищої ради правосуддя від 29 квітня «Про оголошення конкурсу на зайняття посад дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя». Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

У Вищій раді правосуддя нагадали, що 29 квітня 2025 року було оголошено конкурс на зайняття чотирьох посад дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Водночас, у рішенні ВРП про оголошення конкурсу зазначено, що кількість посад, щодо яких оголошено проведення конкурсу на зайняття посад дисциплінарних інспекторів ВРП, може бути збільшено рішенням ВРП в межах встановленої загальної штатної кількості дисциплінарних інспекторів.

«У зв’язку з необхідністю Вища рада правосуддя 1 липня 2025 року ввела до штатного розпису ВРП ввела додаткові посади дисциплінарного інспектора та провідного спеціаліста відділ організаційного забезпечення служби дисциплінарних інспекторів.

Таким чином наразі 5 посад дисциплінарних інспекторів служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя є вакантними», - додали у ВРП.

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