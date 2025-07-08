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Чи може Україна перейти на 4-денний робочий тиждень — у Держслужбі зайнятості оцінили перспективи

15:59, 8 липня 2025
Чотириденний графік наразі можливий лише в окремих компаніях за власною ініціативою.
Чи може Україна перейти на 4-денний робочий тиждень — у Держслужбі зайнятості оцінили перспективи
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У Державній службі зайнятості вважають, що в умовах воєнного стану запровадження чотириденного робочого тижня в Україні не є реалістичним сценарієм.

«Говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно. Українці або у війську, або для війська», — наголошують у відомстві.

Там вказують, що ринок праці з 2022 року перейшов на військові рейки: дні, які раніше були святковими, тепер звичайні робочі, без додаткової оплати чи компенсації додатковим відпочинком.

У Держслужбі зайнятості підкреслили, що в Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не закріплений — стандартною нормою залишається 40 годин на тиждень. Скорочення робочого часу можливе лише для окремих категорій або за домовленістю з роботодавцем. Під час воєнного стану на критичній інфраструктурі робочий тиждень може тривати до 60 годин.

«Наразі в країні відсутні законодавчі ініціативи стосовно скорочення тривалості робочого тижня, проте наявні у Служби вакансії від роботодавців диференціюються за режимом робочого часу. Є робочі місця, які пропонують 5-денний робочий тиждень, неповний чи ненормований робочий час, підсумований облік робочого часу, роботу змінами, з поділом робочого дня на частини та в нічний час», – зазначила заступниця начальника управління по роботі з роботодавцями Державної служби зайнятості Євгенія Підлісна.

Чотириденний графік наразі можливий лише в окремих компаніях за власною ініціативою.

До того ж у Держслужбі зайнятості проаналізували іноземний досвід і дійшли висновку, що 4-денний робочий тиждень знижує продуктивність працівників, попри те що позитивно впливає на їхнє самопочуття.

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