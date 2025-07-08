Может ли Украина перейти на 4-дневную рабочую неделю — в Госслужбе занятости оценили перспективы

В Государственной службе занятости считают, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не является реалистичным сценарием.
«Говорить о переходе Украины на четырехдневную рабочую неделю во время войны было бы странно. Украинцы либо в армии, либо для армии», — подчеркивают в ведомстве.
Там отмечают, что рынок труда с 2022 года перешел на военные рельсы: дни, которые раньше были праздничными, теперь являются обычными рабочими, без дополнительной оплаты или компенсации дополнительным отдыхом.
В Госслужбе занятости подчеркнули, что в Украине четырехдневная рабочая неделя на законодательном уровне не закреплена — стандартной нормой остается 40 часов в неделю. Сокращение рабочего времени возможно лишь для отдельных категорий или по соглашению с работодателем. Во время военного положения на критической инфраструктуре рабочая неделя может составлять до 60 часов.
«На данный момент в стране отсутствуют законодательные инициативы относительно сокращения продолжительности рабочей недели, однако имеющиеся у Службы вакансии от работодателей дифференцированы по режиму рабочего времени. Есть рабочие места, которые предлагают 5-дневную рабочую неделю, неполное или ненормированное рабочее время, суммированный учет рабочего времени, работу по сменам, с разделением рабочего дня на части и в ночное время», – отметила заместитель начальника управления по работе с работодателями Государственной службы занятости Евгения Подлесная.
Четырехдневный график на данный момент возможен лишь в отдельных компаниях по их собственной инициативе.
Кроме того, в Госслужбе занятости проанализировали зарубежный опыт и пришли к выводу, что 4-дневная рабочая неделя снижает продуктивность сотрудников, несмотря на положительное влияние на их самочувствие.
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