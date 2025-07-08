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Имеют ли право налоговики осматривать личные вещи работника при проверке на предприятии — разъяснение

21:26, 8 июля 2025
Налоговики не имеют права осматривать личные вещи работника, если они не находятся в зоне проведения расчетов во время рабочей смены.
Имеют ли право налоговики осматривать личные вещи работника при проверке на предприятии — разъяснение
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Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, имеют ли право сотрудники налоговых органов во время проверки осматривать личные вещи работников предприятия.

В соответствии со статьей 2 Закона Украины от 06 июля 1995 года № 265/95-ВР «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» местом проведения расчетов считается место, где осуществляются расчеты с покупателем за проданные товары (предоставленные услуги) и хранятся полученные за реализованные товары (предоставленные услуги) наличные средства, а также место получения покупателем предварительно оплаченных товаров (услуг) с применением платежных карт, платежных чеков, жетонов и т.п.

Пунктом 23 Порядка осуществления торговой деятельности и правил торгового обслуживания на рынке потребительских товаров, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 15 июня 2006 года № 833, определено, что запрещается хранение на месте проведения расчетов (в кассе, денежном ящике, сейфе и т.п.) наличных средств, не принадлежащих субъекту хозяйствования, а также личных вещей кассира или других работников.

В связи с тем, что работникам предприятия запрещено держать/хранить личные вещи на месте проведения расчетов, работники контролирующих органов не осуществляют их осмотр.

В то же время любые денежные средства, находящиеся на месте проведения расчетов, или вещи, в которых они хранятся, не могут считаться личными в течение рабочей смены работника.

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