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Чи мають право податківці оглядати особисті речі працівника під час перевірки на підприємстві — роз’яснення

21:26, 8 липня 2025
Податківці не мають права оглядати особисті речі працівника, якщо ті не перебувають у зоні проведення розрахунків під час робочої зміни.
Чи мають право податківці оглядати особисті речі працівника під час перевірки на підприємстві — роз’яснення
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Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи мають право працівники податкових органів під час перевірки оглядати особисті речі працівника підприємства.

Відповідно до статті 2 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» місце проведення розрахунків – місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари (надані послуги) та зберігаються отримані за реалізовані товари (надані послуги) готівкові кошти, а також місце отримання покупцем попередньо оплачених товарів (послуг) із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо.

Пунктом 23 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833 визначено, що забороняється зберігання на місці проведення розрахунку (в касі, грошовому ящику, сейфі тощо) готівки, що не належить суб’єкту господарювання, а також особистих речей касира чи інших працівників.

У зв’язку з тим, що працівникам підприємства заборонено тримати/зберігати особисті речі на місці проведення розрахунку працівники контролюючих органів не здійснюють їх огляд.

Водночас, будь-які грошові кошти, які знаходяться на місці проведення розрахунків або речі в яких вони зберігаються, не можуть вважатися особистими протягом робочої зміни працівника.

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