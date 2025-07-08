Практика судов
  1. Суд инфо

ВСП увеличил количество вакантных должностей дисциплинарных инспекторов, по которым объявлен конкурс, до 5 человек

14:30, 8 июля 2025
На данный момент 5 должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия являются вакантными.
ВСП увеличил количество вакантных должностей дисциплинарных инспекторов, по которым объявлен конкурс, до 5 человек
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 8 июля, Высший совет правосудия решил увеличить до пяти человек количество вакантных должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, по которым объявлен конкурс решением Высшего совета правосудия от 29 апреля «Об объявлении конкурса на замещение должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия». Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В Высшем совете правосудия напомнили, что 29 апреля 2025 года был объявлен конкурс на замещение четырех должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

В то же время, в решении ВСП об объявлении конкурса указано, что количество должностей, по которым объявлено проведение конкурса на замещение должностей дисциплинарных инспекторов ВСП, может быть увеличено решением ВСП в пределах установленной общей штатной численности дисциплинарных инспекторов.

«В связи с необходимостью Высший совет правосудия 1 июля 2025 года ввел в штатное расписание ВСП дополнительные должности дисциплинарного инспектора и ведущего специалиста отдела организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов.

Таким образом, в настоящее время 5 должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия являются вакантными», - добавили в ВСП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСП Служба дисциплинарных инспекторов

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны разработало тест для военнослужащих на сайте Армия+, желающих перевестись в другую бригаду

Заместитель министра обороны Катерина Черногоренко указала, что теперь узнать о возможности перевода можно через тест на сайте Армия+.

Верховный Суд высказался относительно определения пределов возмещения морального вреда, причиненного противоправным уголовным преследованием

Законодательство Украины предусматривает только минимальный размер для определения морального вреда, без установления предельного лимита – Верховный Суд.

Почему возникла необходимость поиска средств для выплаты зарплат военнослужащим – бюджетный комитет рассмотрел заключение Счетной палаты

Для закупки товаров оборонного назначения было перераспределено 174,8 млрд грн расходов на оплату труда, запланированных на октябрь-декабрь 2025 года, что повлекло за собой необходимость поиска дополнительного ресурса для выплаты зарплаты военнослужащих.

В Украине есть проблемы с мотивированностью судебных решений о продлении срока меры пресечения – Верховный Суд

Как решить проблему, учитывая, что Верховный Суд не пересматривает определения следственных судей, пока неясно.

Госорганы обяжут отвечать на запросы лоббистов и пропускать в здания в упрощенном порядке – комитет рекомендовал законопроект

Комитет правовой политики рекомендовал парламенту принять законопроект о расширении прав лоббистов, принятие которого до 1 сентября требует Американская торговая палата.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Ємець
    Олександр Ємець
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Іван Рибак
    Іван Рибак
    суддя Київського апеляційного суду