ВСП увеличил количество вакантных должностей дисциплинарных инспекторов, по которым объявлен конкурс, до 5 человек

На данный момент 5 должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия являются вакантными.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 8 июля, Высший совет правосудия решил увеличить до пяти человек количество вакантных должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, по которым объявлен конкурс решением Высшего совета правосудия от 29 апреля «Об объявлении конкурса на замещение должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия». Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

В Высшем совете правосудия напомнили, что 29 апреля 2025 года был объявлен конкурс на замещение четырех должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

В то же время, в решении ВСП об объявлении конкурса указано, что количество должностей, по которым объявлено проведение конкурса на замещение должностей дисциплинарных инспекторов ВСП, может быть увеличено решением ВСП в пределах установленной общей штатной численности дисциплинарных инспекторов.

«В связи с необходимостью Высший совет правосудия 1 июля 2025 года ввел в штатное расписание ВСП дополнительные должности дисциплинарного инспектора и ведущего специалиста отдела организационного обеспечения службы дисциплинарных инспекторов.

Таким образом, в настоящее время 5 должностей дисциплинарных инспекторов службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия являются вакантными», - добавили в ВСП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.