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В Україні є проблеми з вмотивованістю судових рішень про продовження строку дії запобіжних заходів – Верховний Суд

14:34, 8 липня 2025
Як вирішити проблему, з огляду на те, що Верховний Суд не переглядає ухвали слідчих суддів, поки що незрозуміло.
В Україні є проблеми з вмотивованістю судових рішень про продовження строку дії запобіжних заходів – Верховний Суд
Джерело фото: Верховний Суд
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко повідомив, що в Україні є проблеми з вмотивованістю рішень про тримання під вартою під час досудового розслідування та про продовження строку дії запобіжних заходів.

«Проблема полягає в тому, що ухвали слідчих суддів не підлягають касаційному оскарженню, тож Верховний Суд позбавлений механізмів оперативного вирішення правових проблем, що виникають під час розгляду цих питань, і формування підходів до їх вирішення», - розповів голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час зустрічі з керівником Департаменту з прав людини Ради Європи Клер Ові.

При цьому ЄСПЛ, як додав голова Верховного Суду, вже неодноразово звертав увагу на наявність проблем в Україні в питаннях тримання під вартою під час досудового розслідування та на невмотивованість ухвал про продовження строку дії запобіжних заходів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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Верховний Суд

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