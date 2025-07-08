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Вступ-2025: стартували співбесіди та творчі конкурси у вишах

15:23, 8 липня 2025
Індивідуальні співбесіди та творчі конкурси для вступників стартували з 8 липня.
Вступ-2025: стартували співбесіди та творчі конкурси у вишах
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В Україні стартували творчі конкурси та індивідуальні співбесіди для майбутніх бакалаврів, які подали заяви на ці вступні випробування через електронний кабінет. Про це повідомляє видання «Освіта.ua».

Індивідуальні співбесіди обов’язкові для тих абітурієнтів, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі. Творчі конкурси проходять для тих, хто вступає на мистецькі, творчі та спортивні спеціальності.

Вступні іспити для абітурієнтів, які претендують на бюджетні місця та контракт, триватимуть з 8 по 19 липня, а для тих, хто вступає винятково на контракт, – до 1 серпня.

Заклади вищої освіти проводять співбесіди та творчі конкурси в один етап, а результати оцінюють за шкалою від 100 до 200 балів або виставляють «незадовільно». Відеозаписи і матеріали випробувань зберігаються мінімум рік, після чого знищуються відповідно до офіційного акту.

Після оприлюднення оцінок за вступні випробування не пізніше 12:00 6 серпня будуть сформовані списки осіб, рекомендованих до зарахування на бюджет і на контракт.

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування до 18:00 9 серпня.

Зарахування вступників відбувається не пізніше 11 серпня.

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