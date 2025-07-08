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Оксен Лісовий: Для студентів облаштували полігони для навчань з нацспротиву — умови, як у 4-зірковому хостелі

14:48, 8 липня 2025
У безпечному регіоні вже облаштовано перший полігон з комфортними умовами, що відповідають рівню 4-зіркового хостелу.
Оксен Лісовий: Для студентів облаштували полігони для навчань з нацспротиву — умови, як у 4-зірковому хостелі
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В одній з безпечних областей України вже створено полігон, на якому студенти проходитимуть навчання з базової загальновійськової підготовки у межах курсу «Основи національного спротиву». Про це в інтерв’ю Радіо Хартія повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

За його словами, полігон уже працює й готовий приймати молодь з усієї України. Міністр наголосив, що умови там відповідають рівню чотиризіркового хостелу.

Це зроблено для того, щоб не налякати одразу студентів, а навпаки — поступово занурювати їх у більш спартанські умови, пояснив Лісовий.

Раніше у Міністерстві освіти та науки України казали, що не вважають доцільним примушувати всіх студентів проходити базову військову підготовку (БВП) у нинішньому форматі. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький

«Примусити 120 приблизно тисяч студентів другого курсу проходити в обов'язковому порядку такий курс, який зараз передбачений, не варіант. Що ми будемо робити з такою реальністю, коли велика кількість людей (я говорю про тисячі), захочуть відкупитися від БЗВП», — зазначив посадовець.

Він попередив, що така система може призвести до зловживань, коли студенти пропонуватимуть хабарі інструкторам за «умовне» проходження курсу.

За словами Винницького, наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує скасувати БВП як обов’язкову складову вищої освіти. Натомість планується запровадити нову дисципліну — «Основи національного спротиву».

Заступник міністра освіти не повідомив деталей, однак сказав, що не сумнівається в тому, що тривалість теоретичної частини в новому курсі не зміниться, «але все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу».

Чи встигнуть ухвалити нові норми до 1 вересня — поки невідомо.

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МОН України студенти

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