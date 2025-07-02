У МОН розглядають скасування обов’язкової базової військової підготовки для студентів

В Україні можуть скасувати базову військову підготовку для студентів університетів.

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У Міністерстві освіти та науки України не вважають доцільним примушувати всіх студентів проходити базову військову підготовку (БВП) у нинішньому форматі. Про це заявив заступник міністра освіти Михайло Винницький. Про це пише ZN.UA.

«Примусити 120 приблизно тисяч студентів другого курсу проходити в обов'язковому порядку такий курс, який зараз передбачений, не варіант. Що ми будемо робити з такою реальністю, коли велика кількість людей (я говорю про тисячі), захочуть відкупитися від БЗВП», — зазначив посадовець.

Він попередив, що така система може призвести до зловживань, коли студенти пропонуватимуть хабарі інструкторам за «умовне» проходження курсу.

За словами Винницького, наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує скасувати БВП як обов’язкову складову вищої освіти. Натомість планується запровадити нову дисципліну — «Основи національного спротиву».

Заступник міністра освіти не повідомив деталей, однак сказав, що не сумнівається в тому, що тривалість теоретичної частини в новому курсі не зміниться, «але все решта має суттєво змінитися і буде змінено до найближчого часу».

Чи встигнуть ухвалити нові норми до 1 вересня — поки невідомо.

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