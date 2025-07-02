В МОН рассматривают отмену обязательной базовой военной подготовки для студентов

В Украине может быть отменена базовая военная подготовка для студентов университетов.

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В Министерстве образования и науки Украины не считают целесообразным заставлять всех студентов проходить базовую военную подготовку (БВП) в нынешнем формате. Об этом заявил заместитель министра образования Михаил Винницкий. Об этом пишет ZN.UA.

«Принудить примерно 120 тысяч студентов второго курса проходить в обязательном порядке такой курс, который сейчас предусмотрен, — не вариант. Что мы будем делать с такой реальностью, когда большое количество людей (я говорю о тысячах) захотят откупиться от БВП», — отметил чиновник.

Он предупредил, что такая система может привести к злоупотреблениям, когда студенты будут предлагать взятки инструкторам за «условное» прохождение курса.

По словам Винницкого, в настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает отменить БВП как обязательную составляющую высшего образования. Вместо этого планируется внедрить новую дисциплину — «Основы национального сопротивления».

Заместитель министра образования не сообщил подробностей, однако сказал, что не сомневается в том, что продолжительность теоретической части в новом курсе не изменится, «но все остальное должно существенно измениться и будет изменено в ближайшее время».

Успеют ли утвердить новые нормы до 1 сентября — пока неизвестно.

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