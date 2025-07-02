YouTube заблокировал в Украине канал нардепа Артема Дмитрука

YouTube также заблокировал новый канал экс-нардепа Игоря Мосийчука.

Фото: radiosvoboda.org

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Видеохостинг YouTube заблокировал на территории Украины канал народного депутата Артема Дмитрука, который находится в Британии. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

При переходе на канал нардепа появляется сообщение: «Этот канал недоступен».

Также был заблокирован новый канал экс-нардепа Игоря Мосийчука, который регулярно транслировал месседжи, созвучные с российской пропагандой.

Напомним, против Дмитрука и Мосийчука введены санкции СНБО, введенные в действие указами Президента Украины от 25 мая и 22 июня 2025 года.

Добавим, суд в Лондоне рассмотрит запрос Украины на экстрадицию нардепа Артема Дмитрука.

Ранее YouTube заблокировал в Украине второй канал Алексея Арестовича.

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