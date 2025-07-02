Правительство дает старт экспериментальному проекту по созданию фонда муниципального арендного жилья

Правительство запускает проект муниципального арендного жилья: первоочередное право – у ветеранов, учителей и ВПЛ.

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Кабинет Министров Украины дает старт амбициозному экспериментальному проекту по созданию фонда муниципального арендного жилья. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня Правительство дает старт амбициозному экспериментальному проекту создания фонда муниципального арендного жилья. Общины будут выступать заказчиками строительства. Документация будет разрабатываться на основе готовых проектных решений, что значительно ускорит и удешевит процесс», — заявил Шмыгаль.

По словам главы правительства, первоочередное право на муниципальное жилье будут иметь ветераны, семьи погибших военнослужащих, сами военные, внутренне перемещённые лица (ВПЛ), дети-сироты, учителя, врачи и работники коммунальных служб.

Основные положения проекта:

• Жилье: площадь — 40 кв. м на семью из двух человек; полностью пригодно для проживания, с мебелью и бытовой техникой.

• Аренда: ставка будет определяться по специальной формуле с учетом региональных условий. Ориентировочная стоимость — около 6 тыс. грн в месяц за однокомнатную квартиру, что существенно ниже рыночной.

• Финансирование: средства местных бюджетов, а также кредиты и гранты от международных партнёров.

Также в рамках проекта HOPE при поддержке Всемирного банка государство выделяет 540 млн грн на восстановление жилого фонда в общинах Запорожья, Николаева, Изюма, Бучи и Макарова. Эти средства планируется направить на ремонт около 200 многоквартирных домов, повреждённых в результате агрессии России.

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