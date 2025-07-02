Уряд дає старт експериментальному проекту зі створення фонду муніципального орендного житла

Уряд запускає проєкт муніципального орендного житла: першочергове право — у ветеранів, вчителів і ВПО.

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Кабінет Міністрів України дає старт амбітному експериментальному проєкту зі створення фонду муніципального орендного житла. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Сьогодні Уряд дає старт амбітному експериментальному проєкту створення фонду муніципального орендного житла. Громади виступатимуть замовниками будівництва. Документація розроблятиметься на основі готових проєктних рішень, що значно прискорить та здешевить процес», — заявив Шмигаль.

За словами очільника уряду, першочергове право на муніципальне житло матимуть ветерани, родини загиблих військовослужбовців, самі військові, внутрішньо переміщені особи (ВПО), діти-сироти, вчителі, лікарі та працівники комунальних служб.

Основні положення проєкту:

Житло : площа — 40 м кв. на родину з двох осіб; повністю придатне до проживання, з меблями та побутовою технікою.

: площа — 40 м кв. на родину з двох осіб; повністю придатне до проживання, з меблями та побутовою технікою. Оренда : ставка визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням регіональних умов. Орієнтовна вартість — близько 6 тис. грн на місяць за однокімнатну квартиру, що суттєво нижче за ринкову.

: ставка визначатиметься за спеціальною формулою з урахуванням регіональних умов. Орієнтовна вартість — близько 6 тис. грн на місяць за однокімнатну квартиру, що суттєво нижче за ринкову. Фінансування: кошти місцевих бюджетів, а також кредити та гранти від міжнародних партнерів.

Також у межах проєкту HOPE за підтримки Світового банку держава виділяє 540 млн грн для відновлення житлового фонду в громадах Запоріжжя, Миколаєва, Ізюма, Бучі та Макарова. За ці кошти планують відремонтувати близько 200 багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок агресії Росії.

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