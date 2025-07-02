YouTube заблокував в Україні канал нардепа Артема Дмитрука

YouTube також заблокував новий канал екс-нардепа Ігоря Мосійчука

Фото: radiosvoboda.org

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Відеохостинг YouTube заблокував на території України канал народного депутат Артема Дмитрука, який зараз знаходиться у Британії.

При переході на канал нардепа з’являється повідомлення «Цей канал недоступний».

Також було заблоковано новий канал екс-нардепа Ігоря Мосійчука, який регулярно транслював меседжі, співзвучні з російською пропагандою.

Нагадаємо, проти Дмитрука та Мосійчука запроваджено санкції РНБО, введені в дію указами Президента України від 25 травня та 22 червня 2025 року.

Добавим, суд у Лондоні розгляне запит України на екстрадицію нардепа Артема Дмитрука.

Раніше YouTube заблокував в Україні другий канал Олексія Арестовича.

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