YouTube заблокував в Україні другий канал Олексія Арестовича

На території України канал підсанкційного Арестовича заблоковано.

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Відеохостинг YouTube заблокував ще один канал колишнього радника Офісу Президента України Олексія Арестовича, який перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Це вже другий канал Арестовича, який проживає за кордоном, що потрапив під обмеження. Відтепер він недоступний для перегляду на території України.

Раніше, 9 травня 2025 року, YouTube заблокував основний канал підсанкційного блогера. Після цього Арестович створив новий канал, який також був заблокований.

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