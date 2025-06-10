Річна інфляція у травні виросла до 15,9% — що подорожчало найбільше

На споживчому ринку у травні найбільше подорожчали фрукти — на 17,6%.

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Державна служба статистики повідомила, що зростання споживчих цін в Україні у травні прискорилося до 1,3% з 0,7% у квітні та 1,5% у березні.

В річному вимірі інфляція за підсумками травня зросла до 15,9% з 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

У Держстаті зазначають, що на споживчому ринку у травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,8%. Найбільше (на 17,6%) подорожчали фрукти. На 8,3–0,7% зросли ціни на свинину, м’ясо птиці, яловичину, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, сало, овочі, макаронні вироби, цукор. Водночас на 8,7% подешевшали яйця, на 0,8–0,5% знизилися ціни на масло, молоко і рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,0%, а ціни на одяг і взуття зменшилися на 1,5% та 2,4% відповідно.

Ціни на транспорт знизилися на 0,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 1,3% і проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 0,5% подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті.

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