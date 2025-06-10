Годовая инфляция в мае выросла до 15,9% — что подорожало больше всего

На потребительском рынке в мае больше всего подорожали фрукты — на 17,6%.

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Государственная служба статистики сообщила, что рост потребительских цен в Украине в мае ускорился до 1,3% с 0,7% в апреле и 1,5% в марте.

В годовом измерении инфляция по итогам мая выросла до 15,9% с 15,1% по итогам апреля и 14,6% по итогам марта.

В Госстате отмечают, что на потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,8%. Больше всего (на 17,6%) подорожали фрукты. На 8,3–0,7% выросли цены на свинину, мясо птицы, говядину, безалкогольные напитки, рыбу и рыбные продукты, хлеб, сало, овощи, макаронные изделия, сахар.

В то же время яйца подешевели на 8,7%, а цены на масло, молоко и рис снизились на 0,8–0,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%. Цены на одежду и обувь снизились на 1,5% и 2,4% соответственно.

Цены на транспорт снизились на 0,1% в основном за счет удешевления топлива и масел на 1,3% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время проезд в автомобильном пассажирском транспорте подорожал на 0,5%.

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