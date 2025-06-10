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Прокурор пожаловался в Верховный Суд, что ему не дали огласить обвинительный акт – ВС указал, нарушает ли это права прокурора

16:43, 10 июня 2025
Прокурор в кассационной жалобе не привел доводов, каким же образом неоглашение обвинительного акта нарушило права стороны обвинения.
Прокурор пожаловался в Верховный Суд, что ему не дали огласить обвинительный акт – ВС указал, нарушает ли это права прокурора
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В соответствии с положениями УПК предъявление обвинения в уголовном производстве происходит до фактического начала судебного разбирательства — в момент направления обвинительного акта в суд и вручения его копии стороне защиты.

Оглашение обвинительного акта в суде является лишь «технически-процедурной процедурой», в рамках которой прокурор представляет обвинительный акт, но не обвинение.

Неоглашение обвинительного акта при конкретных обстоятельствах дела никоим образом не нарушает права прокурора на поддержание выдвинутого обвинения и не препятствует ему доказывать суду виновность лица в совершении уголовного правонарушения. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в составе коллегии судей Первой судебной палаты в постановлении от 3 апреля 2025 года по делу 545/4271/21.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали невиновным обвиняемого по ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК и оправдали его в связи с недоказанностью в деянии последнего состава уголовных правонарушений.

В кассационной жалобе прокурор указывал, что суд первой инстанции нарушил требования статей 337, 347, 348, 349 УПК, а именно прокурору не было предоставлено право объявить обвинительный акт.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

КУС ВС указал, что в соответствии с положениями УПК предъявление обвинения в уголовном производстве происходит до фактического начала судебного разбирательства — в момент направления обвинительного акта в суд и вручения его копии стороне защиты.

В судебном заседании происходит «технически-процедурная» процедура, в рамках которой прокурор представляет обвинительный акт, но не обвинение.

При этом прокурор в кассационной жалобе не приводит доводов о том, каким же образом неоглашение обвинительного акта нарушило права стороны обвинения.

Неоглашение обвинительного акта, при конкретных обстоятельствах этого дела, по результатам которого вынесен оправдательный приговор, никоим образом не нарушило права прокурора на поддержание выдвинутого обвинения и не препятствовало ему доказывать суду виновность оправданного в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд прокурор Кассационный уголовный суд

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