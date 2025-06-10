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Прокурор поскаржився до Верховного Суду, що йому не дали оголосити обвинувальний акт – ВС вказав, чи порушує це права прокурора

16:43, 10 червня 2025
Прокурор у касаційній скарзі не навів доводів, яким же чином неоголошення обвинувального акта порушило права сторони обвинувачення.
Прокурор поскаржився до Верховного Суду, що йому не дали оголосити обвинувальний акт – ВС вказав, чи порушує це права прокурора
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Відповідно до положень КПК пред’явлення обвинувачення у кримінальному провадженні відбувається до фактичного початку судового розгляду — в момент направлення обвинувального акта до суду і вручення його копії стороні захисту.

Оголошення обвинувального акта в суді є лише «технічно-процесуальною процедурою», в рамках якої прокурор представляє обвинувальний акт, але не обвинувачення.

Неоголошення обвинувального акта за конкретних обставин справи жодним чином не порушує права прокурора на підтримання висунутого обвинувачення та не перешкоджає йому доводити перед судом винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати у постанові від 3 квітня 2025 року по справі 545/4271/21.

Обставини справи

Суди попередніх інстанцій визнали невинуватим обвинуваченого за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК, та виправдали його у зв’язку з недоведеністю в діянні останнього складу кримінальних правопорушень.

У касаційній скарзі прокурор зазначав, що суд першої інстанції порушив вимоги статей 337, 347, 348, 349 КПК, а саме прокурору не надано право оголосити обвинувальний акт.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

ККС ВС вказав, що відповідно до положень КПК пред’явлення обвинувачення у кримінальному провадженні відбувається до фактичного початку судового розгляду — в момент направлення обвинувального акта до суду і вручення його копії стороні захисту.

У судовому засіданні відбувається «технічно-процесуальна» процедура, в рамках якої прокурор представляє обвинувальний акт, але не обвинувачення.

При цьому прокурор у касаційній скарзі не наводить доводів про те, яким же чином не оголошення обвинувального акта порушило права сторони обвинувачення.

Неоголошення обвинувального акта, за конкретних обставин цієї справи, за результатами якої ухвалено виправдувальний вирок, жодним чином не порушило права прокурора на підтримання висунутого обвинувачення та не перешкодило йому доводити перед судом винуватість виправданого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд прокурор Касаційний кримінальний суд

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