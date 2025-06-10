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Російська атака на Україну спричинила збій в аеропорту Кишинева

20:02, 10 червня 2025
Через перебої з електропостачанням з України в аеропорту Кишинева вийшла з ладу частина обладнання.
Російська атака на Україну спричинила збій в аеропорту Кишинева
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Російські обстріли України спричинили технічний збій у роботі міжнародного аеропорту Кишинева, що призвело до затримок в обслуговуванні пасажирів. Про це заявив віце-прем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Володимир Боля, повідомляє видання NewsMaker.md.

За словами Болі, через бомбардування України Росією електропостачання зазнавало численних перебоїв, що вплинуло на Молдову, яка залежить від електромереж, підключених через Україну. Внаслідок цього в аеропорту Кишинева вийшла з ладу частина обладнання. «Хоча в Кишинівському аеропорту є три лінії постачання електрики — одна основна та дві резервні, трапилася така несправність. (…) У цього дві причини: війна та обстріл України і той факт, що за 30 років Молдова так і не змогла побудувати лінію, яка б гарантувала енергетичну незалежність», — пояснив він.

Міністр запевнив, що проблему буде вирішено найближчим часом після завершення будівництва лінії електропередач Кишинів-Вулканешти, що дозволить Молдові досягти енергетичної незалежності.

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росія Молдова обстріл

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