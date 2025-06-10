Российская атака на Украину вызвала сбой в аэропорту Кишинева

Из-за перебоев с электроснабжением из Украины в аэропорту Кишинева вышла из строя часть оборудования.

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Российские обстрелы Украины вызвали технический сбой в работе международного аэропорта Кишинева, что привело к задержкам в обслуживании пассажиров. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля, сообщает издание NewsMaker.md.

По словам Боли, из-за бомбардировки Украины Россией электроснабжение испытывало многочисленные перебои, что повлияло на Молдову, которая зависит от электросетей, подключенных через Украину. Вследствие этого в аэропорту Кишинева вышла из строя часть оборудования. «Хотя в Кишиневском аэропорту есть три линии поставки электричества - одна основная и две резервные, случилась такая неисправность. (...) У этого две причины: война и обстрел Украины и тот факт, что за 30 лет Молдова так и не смогла построить линию, которая бы гарантировала энергетическую независимость», - пояснил он.

Министр заверил, что проблема будет решена в ближайшее время после завершения строительства линии электропередач Кишинев-Вулканешты, что позволит Молдове достичь энергетической независимости.

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