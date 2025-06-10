С экс-нардепа Максима Микитася сняли электронный браслет

Максим Микитась подозреваемый в хищении оборонного бюджета при строительстве, которое так и не началось, складов для хранения ракет и боеприпасов ВСУ.

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Бывшему народному депутату Максиму Микитасю, которого обвиняют в присвоении бюджетных средств на строительстве складов для Вооруженных Сил Украины, сняли электронный браслет. Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Высший антикоррупционный суд также продлил до 6 августа 2025 года действие других обязанностей для Микитася, в частности сдачу загранпаспортов и явку по требованию следствия.

Дело касается строительства защищенных складов для хранения ракет и боеприпасов ВСУ, общая стоимость которого оценивается примерно в 3 миллиарда гривен. По данным следствия, в ноябре-декабре 2018 года Министерство обороны перечислило более 307 миллионов гривен на счета общества, подконтрольного Микитасю. Однако строительство объекта, который должен был усилить обороноспособность Украины, фактически не началось, а средства были выведены на счета других подконтрольных компаний.

Это уже третье уголовное дело, в котором фигурирует Максим Микитась. В 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило ему о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. В 2022 году Микитася обвинили в предложении взятки в размере 22 миллиона евро городскому голове Днепра Борису Филатову.

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