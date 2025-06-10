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З екснардепа Максима Микитася зняли електронний браслет

16:26, 10 червня 2025
Максим Микитась підозрюваний у розкраданні оборонного бюджету при будівництві, яке так і не розпочалося, складів для зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ.
З екснардепа Максима Микитася зняли електронний браслет
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Колишньому народному депутату Максиму Микитасю, якого обвинувачують у привласненні бюджетних коштів на будівництві складів для Збройних Сил України, зняли електронний браслет. Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Вищий антикорупційний суд також продовжив до 6 серпня 2025 року дію інших обов’язків для Микитася, зокрема здачу закордонних паспортів і явку за вимогою слідства. 

Справа стосується будівництва захищених складів для зберігання ракет і боєприпасів ЗСУ, загальна вартість якого оцінюється приблизно в 3 мільярди гривень. За даними слідства, у листопаді-грудні 2018 року Міністерство оборони перерахувало понад 307 мільйонів гривень на рахунки товариства, підконтрольного Микитасю. Однак будівництво об’єкта, який мав посилити обороноздатність України, фактично не розпочалося, а кошти були виведені на рахунки інших підконтрольних компаній.

Це вже третя кримінальна справа, в якій фігурує Максим Микитась. У 2019 році Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило йому про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень. У 2022 році Микитася звинуватили в пропонуванні хабаря в розмірі 22 мільйони євро міському голові Дніпра Борису Філатову.

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