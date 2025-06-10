На Вінниччині з незаконної приватизації повернули гідроспоруду вартістю 56 млн грн

Товариство протиправно зареєструвало на неї право приватної власності.

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На Вінниччині виконано рішення Північно-західного апеляційного господарського суду, яким скасовано незаконну реєстрацію права власності на гідротехнічну споруду вартістю понад 56 млн грн, що належить Мурафській сільській громаді Жмеринського району. Про це повідомляє обласна прокуратура.

У 2018 році товариство з обмеженою відповідальністю протиправно зареєструвало цю споруду, що включає мости, канали та дамбу, на себе, не надавши жодних документів, які б підтверджували законність набуття права власності.

Прокуратура в апеляційному суді відстояла інтереси громади, довівши незаконність цієї реєстрації, а 10 червня 2025 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено дані про припинення права власності за товариством.

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