На Вінниччині шахраї з колонії виманили у людей майже 200 тисяч під виглядом працівників банку

Шахраї з виправної установи заробили 200 тисяч на довірливих громадянах.

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На Вінниччині в’язні видавали себе за працівників банку та виманили у потерпілих майже 200 тис. грн. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зазначається, що п’ятеро засуджених, відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в одній із установ виконання покарань Вінниччини, маючи ряд судимостей за корисливі злочини, ввели в оману чотирьох мешканців різних регіонів України.

Представляючись працівниками служби безпеки одного із банків, зловмисники отримували дані для доступу до платіжних застосунків потерпілих, які встановили собі на мобільні термінали.

Надалі, одержані злочинним шляхом грошові кошти загальною сумою майже 200 тис. гривень, переказували на інші банківські рахунки, що були у них в користуванні.

Зловмисникам оголосили підозру у скоєнні тяжких злочинів: шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), несанкціонованого втручання в автоматизовані системи (ч. 5 ст. 361 КК України) та відмивання злочинних доходів (ч. 2 ст. 209 КК України), скоєних у змові під час воєнного стану.

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