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У податковій пояснили, яка процедура зняття ФОП з обліку у контролюючих органах

22:35, 10 червня 2025
Якщо фізична особа-підприємець має нараховані або несплачені суми єдиного внеску чи борги, податковий орган не зніматиме її з обліку як платника, доки ці суми не будуть сплачені або списані.
У податковій пояснили, яка процедура зняття ФОП з обліку у контролюючих органах
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Податкова служба у Полтавській області пояснює, яка процедура зняття ФОП з обліку у контролюючих органах.

Зазначається, що підставою для зняття з обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — Єдиний внесок) у контролюючих органах є надходження відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.   

Після отримання таких відомостей фізична особа – підприємець знімається з обліку в контролюючих органах після проведення передбаченої законодавством перевірки, здійснення остаточного розрахунку зі сплати єдиного внеску та закриття інтегрованих карток платника.

Відповідно до пункту 3 глави 1 розділу ІІ «Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2021 № 5 , закриття ІКП в інформаційній системі здійснюється за таких умов: 

- погашення сум податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, штрафних санкцій та пені та/або списання сум податкового боргу, штрафних санкцій та пені;

- повернення платнику помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та/або списання до бюджетів за заявою платника;

- відсутності розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань, податкового боргу або іншої заборгованості, контроль за справлянням якої покладено на податкові органи, яка може бути розстрочена (відстрочена) згідно з чинним законодавством, не погашених на дату закриття ІКП;

- повноти відображення в ІКП результатів контрольно-перевірочної роботи.

Якщо у ФОП є нараховані та/або несплачені суми єдиного внеску або боргу (недоїмки) з єдиного внеску, податковий орган не здійснює подальші процедури щодо зняття платника єдиного внеску з обліку до їх сплати (погашення) або списання такого боргу (недоїмки).

Звертаємо увагу, що при припиненні підприємницької діяльності, ФОП продовжує користуватися правами, виконувати обов’язки та нести відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалась ним як ФОП.

Строки давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені по єдиному внеску не застосовується. Така особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.

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податкова ФОП податки

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