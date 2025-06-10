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ЄС у новому пакеті санкцій пропонує ввести обмеження проти 9 фізосіб та 33 підприємств

15:54, 10 червня 2025
До 18-го санкційного списку у ЄС пропонують внести кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден «тіньового флоту», як російських, так і з деяких інших країн.
ЄС у новому пакеті санкцій пропонує ввести обмеження проти 9 фізосіб та 33 підприємств
Фото: 24tv.ua
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Європейський Союз у новому пакеті санкцій проти Росії пропонує запровадити обмеження проти дев’яти фізичних осіб та 33 юридичних осіб. Нові обмеження будуть спрямовані на енергетичні доходи Росії та її військову промисловість. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Крім того, до 18-го санкційного списку у ЄС пропонують внести кілька компаній, які керують або забезпечують роботу суден «тіньового флоту», як російських, так і з третіх країн (ОАЕ, Маврикій, Гонконг).

Також вперше планують внести до списку капітана судна «тіньового флоту», що перебуває під санкціями ЄС.

Разом з тим, ЄС пропонує внести до санкційного списку дві міжнародні мережі нафтоторговельних компаній, що базуються в ОАЕ і надають значну підтримку російському нафтовому сектору, а також дві китайські компанії, які безпосередньо сприяють російським військовим діям в Україні, в тому числі шляхом передачі товарів, що використовуються на полі бою.

Ще у санкційному пакеті ЄС пропонується зниження граничної ціни на нафту (з 60 до 45 доларів США за барель) задля зменшення енергетичних доходів Росії.

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росія ЄС санкції війна

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