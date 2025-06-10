В Одесі внаслідок атаки шахедів загинула тварина у зоопарку

Через ворожу атаку постраждав Одеський зоопарк.

Фото: Ігор Біляков

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Як відомо, у ніч на 10 червня внаслідок масованого обстрілу дронами Одеса зазнала значних руйнувань. Загинуло двоє людей, ще дев’ять отримали поранення.

Внаслідок атаки постраждала технічна територія Одеського зоопарку. В результаті вибуху загинув домашній баран, було пошкоджено будівлю сіносховища, розповів у відеозверненні директор зоопарку Ігор Біляков.

Інші мешканці зоопарку та персонал не постраждали.

Нагадаємо, що Одеська кіностудія зазнала пошкоджень через атаку шахедів.

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