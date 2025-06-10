Поїздки з дітьми за кордон – ДПСУ нагадала основні правила перетину держкордону

Державна прикордонна служба України нагадала основні правила перетину держкордону з дітьми.
У ДПСУ радять заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення.
На період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:
Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:
«Щодо заламінованих свідоцтв: ламінування не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку», - сказано у повідомленні.
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