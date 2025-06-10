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Поїздки з дітьми за кордон – ДПСУ нагадала основні правила перетину держкордону

19:26, 10 червня 2025
Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини низку документів.
Поїздки з дітьми за кордон – ДПСУ нагадала основні правила перетину держкордону
Фото: denzadnem.com.ua
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Державна прикордонна служба України нагадала основні правила перетину держкордону з дітьми.

У ДПСУ радять заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення.

На період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:

  • у супроводі одного з батьків – нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна;
  • якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом – нотаріальна згода також не вимагається;
  • у разі подорожі не з родичами – обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • внутрішній паспорт (за наявності);
  • свідоцтво про народження;
  • документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

«Щодо заламінованих свідоцтв: ламінування не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку», - сказано у повідомленні.

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податкова Державна прикордонна служба перетин кордону

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