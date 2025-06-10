Поїздки з дітьми за кордон – ДПСУ нагадала основні правила перетину держкордону

Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини низку документів.

Фото: denzadnem.com.ua

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Державна прикордонна служба України нагадала основні правила перетину держкордону з дітьми.

У ДПСУ радять заздалегідь перевіряти документи, завчасно ознайомлюватися із правилами в’їзду до країни призначення.

На період дії воєнного стану правила перетину кордону для дітей до 16 років спрощені:

у супроводі одного з батьків – нотаріальна згода іншого з батьків не потрібна;

якщо дитина їде з бабусею, дідусем, братом/сестрою, мачухою чи вітчимом – нотаріальна згода також не вимагається;

у разі подорожі не з родичами – обовʼязково потрібна письмова заява від одного з батьків, завірена органом опіки, або нотаріальна згода обох батьків.

Під час прикордонного контролю посадові особи ДПСУ перевіряють у дитини такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

внутрішній паспорт (за наявності);

свідоцтво про народження;

документи, що підтверджують родинні зв’язки з дитиною.

«Щодо заламінованих свідоцтв: ламінування не є підставою для відмови у перетині кордону. Але, у разі появи сумнівів щодо справжності документа, прикордонники мають право ініціювати додаткову перевірку», - сказано у повідомленні.

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