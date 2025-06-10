Поездки с детьми за границу — ГПСУ напомнила основные правила пересечения госграницы

Государственная пограничная служба Украины напомнила основные правила пересечения государственной границы с детьми.
В ГПСУ советуют заранее проверять документы и заблаговременно ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.
На период действия военного положения правила пересечения границы для детей до 16 лет упрощены:
Во время пограничного контроля должностные лица ГПСУ проверяют у ребенка следующие документы:
«Что касается заламинированных свидетельств: ламинирование не является основанием для отказа в пересечении границы. Однако, в случае появления сомнений в подлинности документа, пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку», — говорится в сообщении.
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