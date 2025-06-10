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Поездки с детьми за границу — ГПСУ напомнила основные правила пересечения госграницы

19:26, 10 июня 2025
Во время пограничного контроля должностные лица ГПСУ проверяют у ребенка ряд документов.
Поездки с детьми за границу — ГПСУ напомнила основные правила пересечения госграницы
Фото: denzadnem.com.ua
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Государственная пограничная служба Украины напомнила основные правила пересечения государственной границы с детьми.

В ГПСУ советуют заранее проверять документы и заблаговременно ознакомиться с правилами въезда в страну назначения.

На период действия военного положения правила пересечения границы для детей до 16 лет упрощены:

  • в сопровождении одного из родителей — нотариальное согласие другого родителя не требуется;
  • если ребенок едет с бабушкой, дедушкой, братом/сестрой, мачехой или отчимом — нотариальное согласие также не требуется;
  • в случае поездки не с родственниками — обязательно требуется письменное заявление от одного из родителей, заверенное органом опеки, либо нотариальное согласие обоих родителей.

Во время пограничного контроля должностные лица ГПСУ проверяют у ребенка следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • внутренний паспорт (при наличии);
  • свидетельство о рождении;
  • документы, подтверждающие родственные связи с ребенком.

«Что касается заламинированных свидетельств: ламинирование не является основанием для отказа в пересечении границы. Однако, в случае появления сомнений в подлинности документа, пограничники имеют право инициировать дополнительную проверку», — говорится в сообщении.

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