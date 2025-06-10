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Фермеры годами незаконно засевали танковый полигон на Днепропетровщине — землю вернули Минобороны

15:50, 10 июня 2025
Бывший руководитель квартирно-эксплуатационного отдела «не замечал» эти нарушения и не принимал мер по пресечению незаконного использования военной земли.
Фермеры годами незаконно засевали танковый полигон на Днепропетровщине — землю вернули Минобороны
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Министерству обороны Украины возвращены земли танкового полигона в Днепропетровской области, которые на протяжении многих лет незаконно засеивались. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Также сообщено о подозрении бывшему начальнику квартирно-эксплуатационного отдела Днепра, который в течение нескольких лет "не замечал", как местные фермеры незаконно выращивают сельхозкультуры на территории танкового полигона.

По данным следствия, квартирно-эксплуатационный отдел легально заключал договоры аренды с местными аграриями на использование земель Минобороны общей площадью почти 1,5 тыс. гектаров.

«Однако фермеры самовольно заняли ещё более 100 гектаров земли, на которых располагался танковый полигон, и использовали их для посевов без заключения договоров и уплаты арендной платы», — отметили в ГБР.

Бывший руководитель квартирно-эксплуатационного отдела «не замечал» эти нарушения и не принимал мер по прекращению незаконного использования военных земель.

В результате, по выводам экспертизы, Минобороны понесло убытки на сумму более 8 млн гривен.

В настоящее время бывшему должностному лицу, которое сейчас занимает другую должность, сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия в особый период (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

В ходе досудебного расследования земли танкового полигона возвращены Министерству обороны Украины.

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военные Днепр оборона Минобороны

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