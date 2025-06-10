В Пенсионном фонде объяснили, как оформить больничные по уходу за больным членом семьи

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является сформированный на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности.

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Женщина обратилась в Пенсионный фонд с вопросом, может ли она взять больничный по уходу за больным мужчиной, и получила подтверждение, что это возможно.

Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности сформирован на основе медицинского заключения о временной нетрудоспособности листок нетрудоспособности (статья 23 Закона Украины от 23.09.1999 № 1105-XIV «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Порядком формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности в Реестре медицинских заключений в электронной системе здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава от 01.06.2021 № 1066, предусмотрено, что в случае необходимости ухода за пациентом в возрасте от 14 лет его лечащим врачом лицо, которое будет осуществлять такой уход.

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