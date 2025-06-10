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У Пенсійному фонді пояснили, як оформити лікарняні по догляду за хворим членом сім'ї

18:50, 10 червня 2025
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності
У Пенсійному фонді пояснили, як оформити лікарняні по догляду за хворим членом сім'ї
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Жінка звернулася до Пенсійного фонду з питанням, чи може вона взяти лікарняний для догляду за хворим чоловіком, і отримала підтвердження, що це можливо.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є сформований на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність листок непрацездатності (стаття 23 Закону України від 23.09.1999 № 1105-XIV «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування»).

Порядком формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, затвердженим наказом МОЗ від 01.06.2021 № 1066, передбачено, що у разі необхідності догляду за пацієнтом віком від 14 років його лікуючим лікарем формується медичний висновок категорії «Догляд за хворим членом сім’ї» на особу, яка здійснюватиме такий догляд.

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Пенсійний фонд

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