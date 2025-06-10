Віртуальні активи можуть включити до золотовалютних резервів України – законопроект

У парламенті 10 червня зареєстрували законопроект 13356 про внесення змін до Закону «Про Національний банк України» щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Ініціювали законопроект народні депутати з різних фракцій – Ярослав Железняк, Олексій Жмеренецький, Максим Бужанський, Павло Фролов, Ярослав Юрчишин та інші.
Текст законопроекту наразі не оприлюднено.
Нагадаємо, що золотовалютні резерви України (міжнародні резерви) складаються з іноземної валюти — переважно долари США, євро, а також інші конвертовані валюти (наприклад, британський фунт, японська єна тощо), які зберігаються у вигляді готівки або на рахунках у іноземних банках; золото — фізичне золото у вигляді злитків, яке зберігається в Національному банку або в міжнародних сховищах; спеціальні права запозичення (СПЗ, SDR) — міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом (МВФ) тощо.
За даними Національного банку, станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України становили 44,53 млрд доларів США.
У травні вони зменшилися на 4,6%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.
Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.
По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.
По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.
На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 млн дол. США. З цієї суми:
1,12 млрд доларів – від ЄС в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
227,6 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,1 млн доларів, з яких:
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 млн дол. США.
По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).
У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 55,8 млн дол. США.
Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.
Автор: Наталя Мамченко
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