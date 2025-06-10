Віртуальні активи можуть включити до золотовалютних резервів України – законопроект

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України.

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У парламенті 10 червня зареєстрували законопроект 13356 про внесення змін до Закону «Про Національний банк України» щодо включення віртуальних активів до золотовалютних резервів України. Ініціювали законопроект народні депутати з різних фракцій – Ярослав Железняк, Олексій Жмеренецький, Максим Бужанський, Павло Фролов, Ярослав Юрчишин та інші.

Текст законопроекту наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, що золотовалютні резерви України (міжнародні резерви) складаються з іноземної валюти — переважно долари США, євро, а також інші конвертовані валюти (наприклад, британський фунт, японська єна тощо), які зберігаються у вигляді готівки або на рахунках у іноземних банках; золото — фізичне золото у вигляді злитків, яке зберігається в Національному банку або в міжнародних сховищах; спеціальні права запозичення (СПЗ, SDR) — міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом (МВФ) тощо.

За даними Національного банку, станом на 1 червня 2025 року міжнародні резерви України становили 44,53 млрд доларів США.

У травні вони зменшилися на 4,6%. Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями НБУ та борговими виплатами країни в іноземній валюті. Ці операції були лише частково компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів та від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (валютні ОВДП). Попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є більшим, ніж на початок року, та достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Загалом динаміку резервів визначала низка чинників.

По-перше, операції Національного банку на валютному ринку України.

По-друге, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку в травні надійшло 1 357,1 млн дол. США. З цієї суми:

1,12 млрд доларів – від ЄС в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

227,6 млн доларів – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 310,1 млн доларів, з яких:

184,4 млн дол. США – обслуговування та погашення валютних ОВДП;

67,1 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄІБ;

30,2 млн дол. США – обслуговування та погашення боргу перед ЄБРР;

28,4 млн дол. США – сплата іншим міжнародним кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 296,3 млн дол. США.

По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

У травні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на 55,8 млн дол. США.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,4 місяця майбутнього імпорту.

Автор: Наталя Мамченко

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