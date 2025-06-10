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У США чоловік таємно дав партнерці таблетки для аборту — його судять за вбивство та приховування доказів

18:32, 10 червня 2025
ІТ-фахівець із Мін’юсту США підсипав абортні пігулки у напій партнерки, а після загибелі плоду спробував замести сліди, видаливши дані з телефону.
У США чоловік таємно дав партнерці таблетки для аборту — його судять за вбивство та приховування доказів
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У Техасі, де діють одні з найжорсткіших законів щодо абортів, розгорівся гучний скандал: 38-річного ІТ-фахівця Міністерства юстиції США Джастіна Ентоні Банту обвинувачують у навмисному перериванні вагітності своєї партнерки без її згоди. Про це повідомляє CBS News.

Чоловік, за версією слідства, підсипав жінці в напій препарат для медикаментозного аборту — попри те, що вона відмовилась від запропонованої ним процедури та вирішила народжувати.

Його звинувачують не лише у вбивстві ненародженої дитини, а й у приховуванні доказів.

Інцидент стався ще восени 2024 року. Жінка звернулася до поліції, коли запідозрила, що Банта міг додати в її напій «План С» — засіб для переривання вагітності.

Потерпіла пригадувала: коли чоловік дізнався про вагітність, то запропонував оплатити аборт і замовити препарат через інтернет, але партнерка сказала, що хоче залишити дитину.

Спочатку все здавалося в нормі: на УЗД у жовтні лікарі підтвердили, що вагітність протікає добре. Але вже наступного дня після зустрічі з Джастіном жінка відчула різке погіршення самопочуття. З’явилася кровотеча, тож довелося їхати до лікарні. Зрештою, 19 жовтня медики констатували смерть плоду.

Після допиту поліція вилучила телефон підозрюваного. Та, за інформацією слідства, Банта, використовуючи свої професійні навички, дистанційно знищив важливі докази з пристрою.

Чоловіка офіційно звинувачують у вбивстві ненародженої дитини та знищенні доказів. Наразі він перебуває під вартою та очікує на суд.

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