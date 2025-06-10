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Очільники МЗС України та Литви відвідали прифронтовий Херсон

15:14, 10 червня 2025
Андрій Сибіга та Кястутіс Будріс відвідали підземну школу та пологове відділення у Херсоні.
Очільники МЗС України та Литви відвідали прифронтовий Херсон
Фото: Х / Andrii Sybiha
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Міністри закордонних справ України та Литви Андрій Сибіга і Кястутіс Будріс здійснили спільну поїздку до Херсона та Херсонської області. Про це повідомив очільник української дипломатії у соцмережі X.

Будріс став першим міністром закордонних справ, який відвідав Херсон з моменту його звільнення восени 2022 року. За словами Сибіги, цей візит є «потужним знаком солідарності» на тлі постійних обстрілів міста з боку російських військ.

Під час візиту міністри оглянули об’єкти критичної інфраструктури, підземну школу та підземне пологове відділення. Вони також вшанували пам’ять загиблих захисників регіону.

Очільники МЗС зустрілися з місцевою владою та мешканцями, обговорили пріоритетні потреби регіону та подальші кроки щодо залучення міжнародної підтримки для Херсона.

«Незважаючи на всі тяготи війни, Херсон живе, працює та міцно тримається. Такі хоробрі міста та люди справді дають відчуття справжнього українського духу та стійкості. Ми глибоко вдячні нашим литовським колегам за їхню непохитну відданість та мужність у підтримці України та нашого народу», — зазначив Сибіга.

Він наголосив на рішучості України та Литви діяти спільно у протистоянні російській агресії та притягненні до відповідальності винних у воєнних злочинах.

Фото: Х / Andrii Sybiha

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МЗС Херсон Литва

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