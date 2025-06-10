Руководители МИД Украины и Литвы посетили прифронтовой Херсон

Андрей Сибига и Кястутис Будрис посетили подземную школу и родильное отделение в Херсоне.

Фото: Х / Andrii Sybiha

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Министры иностранных дел Украины и Литвы Андрей Сибига и Кястутис Будрис совершили совместную поездку в Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщил глава украинской дипломатии в соцсети X.

Будрис стал первым министром иностранных дел, который посетил Херсон с момента его увольнения осенью 2022 года. По словам Сибиги, этот визит является «мощным знаком солидарности» на фоне постоянных обстрелов города со стороны российских войск.

Во время визита министры осмотрели объекты критической инфраструктуры, подземную школу и подземное родильное отделение. Они также почтили память погибших защитников региона.

Руководители МИД встретились с местными властями и жителями, обсудили приоритетные потребности региона и дальнейшие шаги по привлечению международной поддержки для Херсона.

"Несмотря на все тяготы войны, Херсон живет, работает и крепко держится. Такие храбрые города и люди действительно дают ощущение настоящего украинского духа и стойкости. Мы глубоко благодарны нашим литовским коллегам за их непоколебимую преданность и мужество в поддержке Украины и нашего народа", - отметил Сибига.

Он отметил решимость Украины и Литвы действовать совместно в противостоянии российской агрессии и привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.

Фото: Х / Andrii Sybiha

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