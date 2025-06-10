Практика судов
  1. В Украине

Руководители МИД Украины и Литвы посетили прифронтовой Херсон

15:14, 10 июня 2025
Андрей Сибига и Кястутис Будрис посетили подземную школу и родильное отделение в Херсоне.
Руководители МИД Украины и Литвы посетили прифронтовой Херсон
Фото: Х / Andrii Sybiha
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министры иностранных дел Украины и Литвы Андрей Сибига и Кястутис Будрис совершили совместную поездку в Херсон и Херсонскую область. Об этом сообщил глава украинской дипломатии в соцсети X.

Будрис стал первым министром иностранных дел, который посетил Херсон с момента его увольнения осенью 2022 года. По словам Сибиги, этот визит является «мощным знаком солидарности» на фоне постоянных обстрелов города со стороны российских войск.

Во время визита министры осмотрели объекты критической инфраструктуры, подземную школу и подземное родильное отделение. Они также почтили память погибших защитников региона.

Руководители МИД встретились с местными властями и жителями, обсудили приоритетные потребности региона и дальнейшие шаги по привлечению международной поддержки для Херсона.

"Несмотря на все тяготы войны, Херсон живет, работает и крепко держится. Такие храбрые города и люди действительно дают ощущение настоящего украинского духа и стойкости. Мы глубоко благодарны нашим литовским коллегам за их непоколебимую преданность и мужество в поддержке Украины и нашего народа", - отметил Сибига.

Он отметил решимость Украины и Литвы действовать совместно в противостоянии российской агрессии и привлечении к ответственности виновных в военных преступлениях.

Фото: Х / Andrii Sybiha

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

МИД Херсон Литва

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Виртуальные активы могут включить в золотовалютные резервы Украины – законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о включении виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины.

Правительство утвердило порядок премирования топ-чиновников

Размер премии руководителям органов и учреждений системы правосудия, их заместителям будет определять руководитель госслужбы в государственном органе по согласованию с субъектом назначения.

Кабмин утвердил надбавки до 1000 грн за ранги госслужащим в органах, которые провели классификацию должностей

Надбавки к должностным окладам за ранг будут составлять от 200 грн до 1000 грн.

Апелляционный суд указал на ошибочность тезиса, что постановление ВВК сначала обязательно нужно обжаловать в ЦВВК, и только потом – в суд

Законодательство позволяет обжаловать постановление региональной ВВК сразу непосредственно в суд – решение апелляционного админсуда.

Нардепы обсуждают идею отключения мобильного интернета во время атак «шахедов» и идентификацию всех мобильных абонентов

Александр Федиенко также решил провести опрос, нужно ли отключать мобильный интернет во время воздушных атак.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Пуль
    Олена Пуль
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Інна Батрак
    Інна Батрак
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Юлія Калашник
    Юлія Калашник
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Ольга Кононова
    Ольга Кононова
    суддя Господарського суду Харківської області