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В США мужчина тайно дал партнерше таблетки для аборта — его судят за убийство и сокрытие доказательств

18:32, 10 июня 2025
ИТ-специалист из Минюста США подсыпал абортные таблетки в напиток партнерши, а после гибели плода попытался вместо следов, удалив данные с телефона.
В США мужчина тайно дал партнерше таблетки для аборта — его судят за убийство и сокрытие доказательств
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В Техасе, где действуют одни из самых жестких законов об абортах, разгорелся громкий скандал: 38-летнего IT-специалиста Министерства юстиции США Джастина Энтони Банту обвиняют в умышленном прерывании беременности своей партнерши без ее согласия. Об этом сообщает CBS News.

Мужчина, по версии следствия, подсыпал женщине в напиток препарат для медикаментозного аборта — несмотря на то, что она отказалась от предложенной им процедуры и решила рожать.

Его обвиняют не только в убийстве нерожденного ребенка, но и в сокрытии улик.

Инцидент произошел еще осенью 2024 года. Женщина обратилась в полицию, когда заподозрила, что Банта мог добавить в ее напиток «План С» — средство для прерывания беременности.

Потерпевшая вспоминала: когда мужчина узнал о беременности, то предложил оплатить аборт и заказать препарат через интернет, но партнерша сказала, что хочет оставить ребенка.

Сначала все казалось в норме: на УЗИ в октябре врачи подтвердили, что беременность протекает хорошо. Но уже на следующий день после встречи с Джастином женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия. Появилось кровотечение, поэтому пришлось ехать в больницу. В итоге, 19 октября медики констатировали смерть плода.

После допроса полиция изъяла телефон подозреваемого. Однако, по информации следствия, Банта, используя свои профессиональные навыки, дистанционно уничтожил важные доказательства с устройства.

Мужчину официально обвиняют в убийстве нерожденного ребенка и уничтожении улик. Сейчас он находится под стражей и ожидает суда.

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