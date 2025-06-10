Виртуальные активы могут включить в золотовалютные резервы Украины – законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о включении виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины.

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В парламенте 10 июня зарегистрировали законопроект 13356 о внесении изменений в Закон «О Национальном банке Украины» относительно включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины. Инициировали законопроект народные депутаты из разных фракций – Ярослав Железняк, Алексей Жмеренецкий, Максим Бужанский, Павел Фролов, Ярослав Юрчишин и другие.

Текст законопроекта пока не обнародован.

Напомним, что золотовалютные резервы Украины (международные резервы) состоят из иностранной валюты — преимущественно доллары США, евро, а также другие конвертируемые валюты (например, британский фунт, японская иена и т.д.), которые хранятся в виде наличности или на счетах в иностранных банках; золото — физическое золото в виде слитков, которое хранится в Национальном банке или в международных хранилищах; специальные права заимствования (СПЗ, SDR) — международный резервный актив, созданный Международным валютным фондом (МВФ) и т.д.

По данным Национального банка, по состоянию на 1 июня 2025 года международные резервы Украины составляли 44,53 млрд долларов США.

В мае они уменьшились на 4,6%. Такая динамика обусловливалась валютными интервенциями НБУ и долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ). Несмотря на уменьшение, объем международных резервов больше, чем на начало года, и достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка.

В целом динамику резервов определял ряд факторов.

Во-первых, операции Национального банка на валютном рынке Украины.

Во-вторых, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1 357,1 млн долл. США. Из этой суммы:

1,12 млрд долларов – от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

227,6 млн долларов – от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310,1 млн долларов, из которых:

184,4 млн долл. США – обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

67,1 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед ЕИБ;

30,2 млн долл. США – обслуживание и погашение долга перед ЕБРР;

28,4 млн долл. США – уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296,3 млн долл. США.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В мае благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 55,8 млн долл. США.

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,4 месяца будущего импорта.

Автор: Наталя Мамченко

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