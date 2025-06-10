Фермери роками незаконно засівали танковий полігон на Дніпропетровщині — землю повернули Міноборони

Колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу «не помічав» ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерству оборони України повернули землі танкового полігону на Дніпропетровщині, які роками незаконно засіювали. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Також повідомлено про підозру колишньому начальнику квартирно-експлуатаційного відділу Дніпра, який протягом кількох років не помічав те, як місцеві фермери незаконно вирощують культури на танковому полігоні.

За даними слідства, квартирно-експлуатаційний відділ легально укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони загальною площею майже 1,5 тис. гектарів.

«Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати», — зазначили в ДБР.

Колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу «не помічав» ці порушення та не вживав заходів для припинення незаконного використання військової землі.

Внаслідок цього, за висновками експертизи, Міноборони зазнало збитків на понад 8 млн гривень.

Наразі колишньому посадовцю, який нині обіймає іншу посаду, повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що призвело до тяжких наслідків в особливий період (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

У ході досудового розслідування землі танкового полігону повернуто Міністерству оборони України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.